La plataforma digital 3Cat i el SX3 oferiran 'Bola de Drac', 'Bola de Drac Z' i 'Bola de Drac Súper' en català. D'aquesta manera, 3Cat recupera les primeres temporades de la sèrie d'Akira Toriyama, i incorpora 'Bola de Drac Súper' (2015-2018), que s'emetrà per primera vegada en català. Aquest preacord amb Toei Animation inclourà un total de 575 capítols i la cessió gratuïta del doblatge català per poder-lo distribuir a d'altres plataformes de manera internacional. La reemissió d'aquesta triologia coincideix amb el 40è aniversari de l'estrena de la sèrie, més de trenta anys després de l'emissió del primer capítol en català a TV3.

'Bola de Drac' va arribar a Catalunya als anys 90 i va aconseguir un èxit d'audiència a TV3. Primer anime que es va poder veure en llengua catalana, la saga ha esdevingut un referent d'anime en català per a diverses generacions i s'ha creat un fenomen al voltant de les aventures de Son Goku.

Amb aquesta adquisició, 3Cat reforça l'aposta per a una oferta audiovisual àmplia, en català, per mitjà del SX3, la plataforma d'entreteniment i formació de referència adreçada a públic infantil i familiar. 'Bola de Drac' es podrà veure tant a la plataforma digital com al canal SX3, que aquesta temporada ha marcat diversos rècords d'audiència, liderant entre el públic infantil: al maig, gairebé 2 milions de catalans van connectar amb el SX3, segons les últimes dades de Kantar.