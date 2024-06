Jeremy Allen White serà Bruce Springsteen en el seu el biopic de 20th Century Studios

Jeremy Allen White, conegut per la seua destacada actuació en la sèrie The Bear, ha estat elegit per interpretar Bruce Springsteen en el pròxim biopic titulat Deliver Me From Nowhere. Aquesta esperada pel·lícula se centrarà en la creació de l’emblemàtic àlbum Nebraska de 1982, oferint una mirada profunda al procés creatiu darrere d’un dels treballs més influents de Springsteen.

White ha expressat el seu desig de cantar ell mateix les cançons a la pel·lícula, seguint l’exemple d’actors com Austin Butler a Elvis i Timothée Chalamet en el biopic de Bob Dylan. Aquesta decisió subratlla la tendència actual a Hollywood de buscar una autenticitat més gran en les representacions de figures musicals icòniques.

PATRÍCIA CANÓS - Arxiu|Arxivament

Encara que White encara no ha tingut l’oportunitat de conèixer personalment Springsteen, espera fer-ho aviat per preparar-se millor per al paper. En una recent entrevista, l’actor va comentar: "Encara tenim coses en les quals treballar, hem de quadrar les nostres agendes, però estic intentant fer el meu propi procés abans de conèixer-lo".

L’actor protagonista d’El Oso, ha manifestat el seu gran entusiasme i dedicació per interpretar a una llegenda com Springsteen. "Vull intentar-ho, vull intentar-ho i donar el millor de mi", va declarar White. A més, va afegir que desitja aprendre tot el possible sobre Springsteen per sentir-se més confiat al moment de conèixer-lo. Aquesta preparació reflecteix el seu compromís amb el paper i el seu respecte per la figura de "The Boss".

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

La decisió de White d’interpretar les cançons ha generat comparacions amb altres actuacions recents. Austin Butler va rebre grans elogis per la seua interpretació d’Elvis Presley, i Timothée Chalamet també ha optat per cantar en el seu pròxim biopic sobre Bob Dylan. Aquestes comparacions no només ressalten el desafiament que enfronta White, sinó també l’expectació i l’interès que la seua actuació ha despertat entre els aficionats del cine i la música.

Nebraska és considerat un dels àlbums més importants de Springsteen, conegut pel seu to introspectiu i les seues lletres profundes. Deliver Me From Nowhere promet oferir una visió íntima del procés creatiu de Springsteen, explorant els temes foscos i personals que defineixen l’àlbum. La pel·lícula no només serà una celebració de la música de Springsteen, sinó també una exploració del seu impacte cultural i artístic.

Jeremy Allen White en la sèrie The Bear.Hulu

Aquest biopic no només oferirà una finestra al món de Bruce Springsteen, sinó que també servirà per mostrar el talent i la versatilitat de White com a actor. Els seguidors de Springsteen i els amants del cine esperen amb ànsies aquesta producció, que promet ser un tribut digne a una de les llegendes més grans de la música rock.