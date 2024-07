L'èxit de Ryanair a costa dels seus treballadors, avui a TV3

El programa 30 minuts de TV3 emet aquesta nit Ryanair, l’ombra del baix cost: L’èxit a costa dels treballadors, un documental sobre la coneguda companyia aèria Ryanair que mostra la seua cara oculta. Mentre l’empresa aconsegueix uns resultats increïbles any rere any, és qüestionada pels seus treballadors a causa d’un sistema basat en condicions laborals insuportables i sense drets. Una investigació analitza com la companyia ofereix una eina somiada, però quan els assistents de vol comencen a treballar descobreixen que tot és una mentida. Al reportatge, els treballadors denuncien els complicats horaris, la pressió perquè venguin el màxim de productes que s’ofereixen en un vol i els seus nuls drets a protestar, obligats a estar silenciats. Segons el reportatge, l’empresa de baix cost encobreix un alt cost social, que paguen els seus treballadors.