La 2 recupera 'Abuela de verano' per recordar Rosa Regàs

RTVE ret homenatge a l’escriptora i editora catalana Rosa Regàs, traspassada dimecres passat als 90 anys a la seua residència de la localitat empordanesa de Llofriu, a Girona, amb la reemissió de la sèrie de comèdia Abuela de verano, basada en la seua obra Diario de una abuela de verano i protagonitzada per Rosa Maria Sardà. La 2 emetrà aquesta nit (a les 23.30 hores) el primer capítol i a partir d’avui es podrà veure cada dilluns un dels tretze capítols després de la pel·lícula de cinema clàssic. La ficció està produïda per Joaquín Oristrell, Enric Folch, Yolanda García Serrano i Mar Targarona. El personatge principal és l’Eva, una dona de 60 anys que reuneix cada estiu els seus 12 nets a la seua casa de camp de la comarca gironina de l’Empordà. La novel·la de Rosa Regàs es va publicar el 2004 i el 2005 va ser adaptada com a sèrie de televisió.