Kerem Bürsin presentarà els premis internacionals Globo d’Or al costat de Sharon Stone

Kerem Bürsin s’ha consolidat com una estrella tant a Turquia com a nivell internacional. La prova més recent del seu èxit és la seua selecció per presentar la cerimònia dels Premios Internacionales Globo d’Oro, que per primera vegada es transmetran des de Turquia. L’actor compartirà l’escenari amb Bushra Pekin i Karam Boursin, però no estarà sol en aquesta ocasió especial.

Bürsin tindrà l’honor de presentar al costat de la icònica Sharon Stone, qui rebrà el Global Icon Award en reconeixement a la seua il·lustre carrera a Hollywood. La cerimònia se celebrarà divendres vinent 2 d’agost, i s’espera que Bürsin enlluerni al seu paper d’amfitrió. Queda per veure si optarà per un abillament clàssic o s’arriscarà amb alguna cosa més innovador.

Per participar en aquesta prestigiosa gala, Bürsin ha fet una pausa en el rodatge de la seua nova pel·lícula, Son of a Rich, en la qual actua juntament amb Melis Sezen, famosa pel seu paper en Infidel. El rodatge, que va començar recentment, s’estendrà durant tot l’estiu. Es pot recordar que la producció també va haver de fer una pausa de tres dies a causa d’una lesió a la cama de Kerem, de la qual ja s’ha recuperat.

Kerem Bürsin.

Tot i que encara no hi ha una data d’estrena confirmada per a Son of a Rich, sabem que l’altra pel·lícula de Bürsin, Mavi Mağara, s’estrenarà aquesta tardor, no només a Turquia, sinó també a diversos països d’Europa i Amèrica, inclòs Brasil. Aquesta notícia ha emocionat els seguidors de l’actor, que esperen ansiosos veure'l en nous projectes.

A més, Bürsin ha rebut ofertes de productores turques per participar en noves sèries televisives en la pròxima temporada. L’actor ja ha expressat el seu desig de tornar a la pantalla petita amb una nova sèrie, i és possible que el 2025 aquest somni es faci realitat. Queda per veure en què consisteixen aquests projectes i si Bürsin finalment acceptarà alguna de les propostes.