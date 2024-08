Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 1 emetrà avui a les 22.05 hores El Grand Prix amb el duel entre Binissalem a Mallorca i Villanueva de la Torre a Guadalajara. En aquest cinquè programa, els veïns s’esforçaran al màxim per aconseguir guanyar les proves i entrar a la final del programa. S’enfrontaran a divertits reptes com Los troncos locos o Canta y no llores.