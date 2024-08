Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Divinity estrenarà avui a les 13.35 hores Los gemelos reforman de nuevo. Jonathan i Drew Scott utilitzaran tot el seu talent per ajudar noves famílies i solucionar els problemes de renovació de cases com espais disfuncionals, interiors insegurs o dissenys poc encertats. Junts s’enfrontaran a reptes professionals per crear noves llars.