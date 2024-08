'Joc de cartes estiu', al Port Vell de Barcelona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta nit a les 22.07 hores s’estrena el nou episodi de la vuitena temporada del programa de Joc de cartes estiu de TV3 sota el títol d’El millor restaurant del Port Vell de Barcelona. Aquest concurs és una adaptació de My Restaurant Rocks, i està presentat per Marc Ribas, també presentador de Cuines. En el programa, diversos restaurants de la mateixa zona i de les mateixes especialitats culinàries s’enfronten entre ells per aconseguir destacar i ser el millor, i així obtenir el premi de 3.000 euros per invertir-los en el seu local.

En l’episodi d’avui, competeixen La Cala, un bar gestionat per Francisco Lorente i Edgar Sánchez; el Brisa, un local a primera línia de mar en el qual estaran Carla Serramitjana i Mariona Cerdà, i el Rooster and Bubbles de Marc Martínez i la seua mare.