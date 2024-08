Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana La 1 oferirà dos entregues del programa El Grand Prix del Verano. Avui a les 22.00 h lluitaran en l’última batalla per la classificació els pobles de San Adrián (Navarra), amb la seua padrina Alba Carrillo, i Llerena (Badajoz), apadrinat per Julio Iglesias Jr. Divendres hi haurà la primera semifinal, en la qual dos pobles lluitaran per anar a la final.