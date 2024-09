'El Hormiguero' estrena temporada amb nous col·laboradors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els esportistes Rafa Nadal, Carolina Marín i Ilia Topuria són alguns dels primers convidats que visitaran la 19a temporada d’El Hormiguero, que torna demà a Antena 3. El format, presentat per Pablo Motos, comptarà amb nous col·laboradors com Plex, Susi Caramelo i Juan Carlos Ortega.

D’altra banda, La 1 estrena demà un nou programa d’entrevistes amb David Broncano com a conductor. De moment, el nom oficial del format no s’ha fet públic, però podria dir-se La resiliencia. Així, la cadena pública competirà pel lideratge del prime time televisiu les nits de dilluns.A Telecinco, Babylon Show, amb Carlos Latre, ocupa la mateixa franja horària a la graella. Tanmateix, en aquesta primera setmana ha registrat xifres baixes, ja que no aconsegueix connectar amb l’audiència, i ha rebut nombroses crítiques.