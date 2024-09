Mor Jimmy Giménez-Arnau als 81 anys, de manera inesperada

El món de la televisió espanyola ha estat sacsejat per la mort de Jimmy Giménez-Arnau als 80 anys, una figura coneguda pel seu estil polèmic i la seua llarga trajectòria en els mitjans. La notícia va ser revelada en directe durant el programa 'Ni que fóssim’, presentat per María Patiño, deixant els presents en estat de commoció. David Valldeperas, entre llàgrimes, va expressar la seua sorpresa: "Mai no vaig imaginar donar aquesta notícia en directe, la mort de Jimmy Giménez-Arnau".

Els col·laboradors del programa i amics del periodista no van poder contenir la seua tristesa en assabentar-se de la mort. La comunitat televisiva, en especial els qui van compartir plató amb ell en 'Sálvame', va expressar el seu dolor, amb alguns assenyalant que "estem completament devastats". Jimmy Giménez-Arnau, qui estava anunciat com a nou col·laborador de 'Ni que fóssim’, mai no va arribar a participar en el programa.

Un dels moments més impactants és que, en un tràiler del programa, Jimmy va fer broma amb la idea de "morir en directe", una cosa que, tràgicament, es va materialitzar de forma simbòlica amb l’anunci de la seua mort en el mateix espai televisiu.

Jimmy Jiménez Arnau en el programa 'De Luxe'.Mediaset

En la seua vida personal, Jimmy va estar profundament enamorat de Sandra Delgado, amb qui es va casar el 2013. El seu cercle proper i figures de la televisió, com Belén Esteban, van expressar les seues condolences a la viuda. Sandra, en un missatge commovedor, va agrair l’afecte rebut: "S’ha quedat sense veure el nou estadi del Madrid, però bo. Una abraçada enorme".

En una de les seues últimes entrevistes, Jimmy va dedicar unes paraules plenes d’amor a la seua esposa, descrivint-la com "la dona que més he estimat en tota la meua vida". Aquest elogi resumeix la profunda relació que van compartir fins el seu últim dia, deixant Sandra enfrontant un difícil dol.