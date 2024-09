Ana García Obregón es trenca escoltant el comiat de Llàcer a la seva mare

Ángel Llàcer ha tornat a la televisió compartint un moment molt íntim i dolorós: la seua lluita contra una greu malaltia que gairebé li costa la vida. Durant la seua intervenció en el programa Y ara Sonsoles, el presentador i actor va parlar obertament sobre el dur procés que va travessar després de ser infectat pel bacteri shigella, la qual cosa el va portar a punt de la mort. A més, va mostrar les seqüeles físiques que la malaltia li ha deixat.

Llàcer no només va relatar el dolorós camí de la seua recuperació, sinó també l’impacte emocional que va viure, especialment en relació amb la seua família. Un dels moments més commovedors va ser quan va recordar com, en els seus dies més crítics, només pensava a acomiadar-se dels seus pares. "Quan ve la teua mare plorant, tu intentes animar-la", va compartir l’actor, deixant clar el profund vincle amb la seua família.

Als seus 50 anys, Llàcer va confessar que va arribar a acceptar la possibilitat de morir, dient-li a la seua mare que se n’aniria en pau perquè havia viscut plenament, però la seua mare, amb el cor trencat, li responia que no importava el viscut, "ets el meu fill". Aquesta esquinçadora conversa va tocar profundament a Ana Obregón, que es trobava al plató i no va poder evitar les llàgrimes en escoltar el seu amic. "Aquell moment de la teua mare l’entenc moltíssim", va dir Obregón, que també ha viscut la tragèdia de perdre un ésser estimat.

Angel Llàcer durant la seua intervenció en programa Colapse de TV3.tv3

Obregón, des de la seua experiència personal, va compartir el seu propi dolor en recordar el seu fill. Amb la veu trencada, va confessar: "No vaig tenir valor per dir-li que no anava a viure", i va subratllar la importància d’atresorar cada moment amb els éssers estimats, instant l’audiència a "col·leccionar moments".

La connexió emocional entre Llàcer i Obregón va ser evident durant l’emissió, amb Ana enviant-li un afectuós missatge a la mare de Llàcer: "Li mano un petó molt gran". Finalment, Obregón va celebrar la recuperació del seu amic, destacant que després d’haver passat per una experiència tan dura, "tot el que vingui serà meravellós".