Totes les claus per saber com actua Hamas, a '60 minuts'

Canal 33 emet avui a les 23.08 hores Hamas, la creació d’un monstre al programa 60 minuts. Es tracta d’un documental de Sofia Amara que té com a objectiu descobrir què és Hamas i qui s’oculta darrere de la creació d’aquesta organització islamista que busca destruir Israel. La periodista i cineasta recorre la trajectòria d’aquest grup organitzat, des dels seus inicis fins a l’actual milícia capaç de desafiar l’exèrcit israelià. El reportatge compta amb material d’arxiu i entrevistes que inclouen imatges dels presoners palestins alliberats en un intercanvi d’ostatges el 7 d’octubre del 2023. Aquest treball comença amb l’entrevista a Sharon Lifshitz, filla d’un matrimoni d’octogenaris segrestats per Hamas el 7 d’octubre, després d’arrasar casa seua. La seua mare també hi participa i el seu pare continua captiu. L’obra també dona veu als agricultors palestins.