Les sorprenents amants del rei Joan Carles: Raffaella Carrà i Sara Montiel entre elles

Les revelacions sobre la vida amorosa del rei emèrit Joan Carles han tornat a acaparar titulars, especialment després de la recent filtració d’àudios i fotos que confirmen la seua relació amb Bárbara Rey. Aquest escàndol ha despertat encara més curiositat per les seves aventures extramatrimonials, i TardeAR no ha deixat escapar l’oportunitat d’aportar més detalls. Durant el programa, Luis Pliego, director de Lecturas, va revelar alguns noms sorprenents de dones que van mantenir relacions amb el monarca, desencadenant sorpresa entre els col·laboradors de l’espai.

Un dels noms que més va impactar va ser el de la icònica cantant italiana Raffaella Carrà. Segons es va comentar en el programa, l’estrella hauria tingut una aventura amb el rei, un fet que Ana Rosa Quintana va corroborar en connectar amb Pilar Eyre. La periodista va relatar com va descobrir aquesta informació durant una Nit de Nadal, mentre observava el discurs del rei en televisió. Carrà, en notar que Juan Carlos portava una corbata groga d’Hermes, va comentar a la seua amiga: "Aquesta corbata la hi vaig regalar jo". A partir d’allà, Eyre va començar a investigar, trobant evidències dels llocs on ambdós es veien, com l’Eurobuilding i un apartament a Madrid proper a un restaurant italià.

Sara Montiel.

A més de Raffaella Carrà i Bárbara Rey, Marta Gayà també apareix entre els romanços del monarca. Según Pilar Eyre, la relació entre Juan Carlos i Bàrbara va durar 18 anys, mentre que amb Marta es va estendre per 20 anys. No obstant, la llista d’amants no acaba aquí. Un altre nom que ha cobrat rellevància és el de Sara Montiel, la cèlebre actriu i cantant espanyola, que hauria mantingut una aventura amb el rei.

Luis Pliego en Tarda AR amb Ana Rosa Quintana.

La infidelitat de Juan Carlos amb Sara Montiel, segons Luis Pliego, va ser un punt d’inflexió en el seu matrimoni amb la reina Sofia. Al seu llibre La solitud de la reina, Pilar Eyre narra com Sofia va descobrir el seu espòs en companyia de Sara a la casa d’un amic. Aquest succés va ser devastador per a la reina, que va decidir portar els seus fills a l’Índia per intentar processar l’ocorregut. Amb el temps, la reina va comprendre que les infidelitats serien una constant, la qual cosa la va portar a mantenir les aparences pel bé de la família i la monarquia, encara que des d’aleshores les seues vides van seguir camins separats.