Kerem Bürsin troba l’amor en Melissa Tapan, cosina de la parella d’Hande Erçel

Sembla que Kerem Bürsin ha tornat a trobar l’amor, i aquesta vegada la seua relació ha generat un gran enrenou. Segons la reconeguda periodista Birsen Altuntas, l’actor turc, protagonista de Mavi Magara —recentment estrenada a Prime Video—, porta uns dos mesos de romanç amb Melisa Tapan, una jove amb un llaç familiar bastant peculiar: és cosina llunyana d’Hakan Sabanci, actual parella d’Hande Erçel, qui va ser núvia de Kerem en el passat.

Altuntas assegura que l’actor ha confessat en una entrevista, durant la presentació de la seua última pel·lícula, que té el “cor ple” gràcies a Melisa. Aquest inesperat romanç ha cridat molt l’atenció, sobretot pel curiós encreuament familiar entre els protagonistes.

Melissa Tapan, nascuda el 13 de gener de 1993, no només és coneguda pel seu vincle amb els Sabanci, una de les famílies més influents de Turquia, sinó també per la seua impressionant trajectòria professional. Estudió Negocios Internacionales i Psicologia a la Universitat de Richmond i va completar una mestria en Desenvolupament Econòmic i Polític a la Universitat de Colúmbia. Actualment, Melisa forma part del consell d’administració de Sabanci Holding, una empresa en la qual també treballa el seu cosí Hakan.

A més de la seua carrera al món dels negocis, Melisa ha llançat projectes d’impacte social, com la creació de Gate 27 el 2019, una iniciativa per donar suport a l’art i el desenvolupament sostenible. La seua tasca en la Fundació Sabanci i la seua implicació amb la Universitat Sabanci i el Museu Sakıp Sabanci reforcen el seu compromís amb la responsabilitat social.

Amb gairebé 32.000 seguidors a Instagram, Melisa comparteix la seua vida diària, el seu treball i el seu amor pels animals. Té dos gossos, un llaurador i un buldog francès, que adora, la qual cosa afegeix un altre punt en comú amb Kerem, que ha parlat en nombroses ocasions del seu amor per Héctor, el seu inseparable yorkshire.

Aquest nou romanç entre Kerem Bürsin i Melisa Tapan ha causat sensació no només per la connexió familiar amb l’exparella de Kerem, sinó també per l’èxit professional i els interessos comuns d’ambdós, que semblen haver trobat un equilibri perfecte entre les seues vides personals i laborals.