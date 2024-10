Kerem Bürsin prepara la gran estrena de Mavi Mağara aquesta tardor

Kerem Bürsin continua consolidant-se com una de les estrelles turques més rellevants a nivell internacional, i cada un dels seus projectes causa gran expectació. En aquesta ocasió, dos produccions capten l’atenció dels seus seguidors: Són of a Rich, actualment en rodatge, i l’esperadíssima pel·lícula Mavi Mağara, l’estrena dels quals s’atansa amb rapidesa. Fa mesos que els fans desitgen conèixer la data del seu llançament, i finalment Amazon ha anunciat que arribarà a les pantalles el 18 d’octubre de 2024.

Amb més de 60 països esperant la seua arribada, inclosa Espanya, Mavi Mağara —traduïda a l’espanyol com a Cova Blava— promet ser una pel·lícula inoblidable. El recent tràiler ha deixat tots sense alè, mostrant una història carregada d’intensitat i emoció. Kerem Bürsin, que no només protagonitza la cinta, sinó que també ha coescrit el guió juntament amb seu amic Osman Kaya, torna a col·laborar amb Altan Dönmez, el director de Love is in the Air, la sèrie que el va portar a la fama.

Kerem Bürsin

En aquesta emocionant aventura, Bürsin interpreta Cem, un soldat amb un passat ple d’ombres, mentre que Devrim Özkan, jove actriu turca coneguda per la seua participació en Vuslat i Ram, encarna Alara, una destacada arqueòloga. Junts, desenvoluparan una història d’amor marcada per desafiaments i secrets. La pel·lícula promet ser un èxit, no només per la química entre els seus protagonistes, sinó també per la seua impactant trama i la cuidada direcció que li dona suport.