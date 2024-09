Kerem Bürsin torna en gran amb Platonik Aşk en Disney+

El 2024, Kerem Bürsin ha assolit un punt decisiu en la seua carrera, consolidant-se com una figura internacional de primer nivell. L’actor, conegut pel seu èxit a Love is in the Air, ha captat l’atenció de directors a tot el món, que somien comptar amb el seu talent en els seus projectes. Els seus seguidors no podrien estar més emocionats, ja que Bürsin aviat tornarà a la pantalla en una producció que promet ser inoblidable.

L’actor serà el protagonista de "Platonik Aşk", una nova sèrie dirigida per Gupse Özay, que narrarà les vivències de dos germans en una comèdia plena de situacions quotidianes absurdes. La sèrie, que s’estrenarà en Disney+ el març de 2025, comptarà amb un total de vuit episodis i promet capturar l’atenció del públic amb la seua frescor. Al costat de Bürsin, la reconeguda actriu Öykü Karayel formarà part de l’elenc, la qual cosa ha generat grans expectatives.

Aquesta no és la primera vegada que Bürsin i Karayel treballen junts. Ambdós van protagonitzar la sèrie "Agents implicats", un drama policial ambientat a Istanbul. La sèrie segueix dos policies que, malgrat ser completament oposats, es veuen obligats a col·laborar en una missió arriscada. Kerem Bürsin interpreta MKC, un policia atrevit i audaç, mentre que İbrahim Çelikkol, al paper de Barça, encarna un agent ombrívol i tenaç.

La trama d’"Agents implicats" gira entorn de la difícil relació entre aquests dos personatges, que han de deixar enrere les seues diferències per enfrontar-se a un enemic comú. La química entre Bürsin i Çelikkol i la intensitat de la història han captivat l’audiència, destacant el costat més complex i fascinant d’ambdós actors. "Platonik Aşk" promet mostrar Bürsin en una faceta completament nova, i els fans no poden esperar per a disfrutar d’aquesta nova aventura televisiva.