¡Vuelve 'Mamma Mia'!, Christine Baranski confirma la tercera entrega

Christine Baranski, conocida por su papel como Tanya en la saga, ha confirmado que la tercera entrega de "Mamma Mia" está en camino. "Espero que pronto estemos todos en alguna fabulosa isla griega o croata disfrutando," comentó la actriz, insinuando que la producción de la tan esperada película es inminente. Este deseo, compartido por los millones de fans de las películas basadas en los éxitos de ABBA, ha generado un gran revuelo.

Desde su debut en 2008, "Mamma Mia!" protagonizada por Meryl Streep y Amanda Seyfried, nos ha encantado con la historia de Donna y Las Dynamos, ambientada en la ficticia isla griega de Kalokairi. Basada en el exitoso musical del mismo nombre, la película utilizó el famoso repertorio de ABBA para narrar una historia llena de amor, amistad y autodescubrimiento, convirtiéndose rápidamente en un clásico del cine veraniego. En 2018, la secuela "Mamma Mia: Una y otra vez" permitió al público explorar los orígenes de Donna y sus relaciones con Sam, Harry y Bill.

El personaje interpretado por Amanda Seyfried junto a sus tres posibles padres en la ficción, Bill, Sam y Harry.Universal

En la primera película, Amanda Seyfried interpreta a Sophie, quien descubre que podría tener tres padres diferentes tras encontrar el diario de su madre. Este enredo romántico se desarrolla en el contexto de la boda de Sophie con Sky, interpretado por Dominic Cooper, y cuenta con las actuaciones de Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård. La secuela profundiza en la juventud de Donna, con Lily James interpretando a la joven Donna, revelando cómo conoció a los tres hombres que podrían ser los padres de Sophie.

La actriz Christine Baransky que interpreta el personaje de Tanya, una de las mejores amigas de Donna.Universal

Aunque el argumento de la tercera película aún no se ha revelado, las especulaciones están en auge. Meryl Streep, quien tuvo una breve aparición en la segunda entrega, ha manifestado su interés en regresar: "Estoy dispuesta a todo. Tendría que revisar mis rodillas antes de filmar, pero si hay una idea que me emocione, estoy totalmente dentro," afirmó. Amanda Seyfried también ha mostrado su disposición para participar, aunque reconoce que la decisión final depende de factores económicos y creativos: "Nadie dice que no, pero tampoco nadie dice que sí. Haría 'Mamma Mia 3' gratis, por supuesto que lo haría, pero ese no es el negocio en el que estamos," comentó la actriz.

Fotograma de Mama Mia 2.Universal

La confirmación de Christine Baranski ha sido el impulso que muchos esperaban para soñar con una nueva aventura musical en las soleadas costas de Grecia o Croacia. Durante una reunión en Londres con la productora Judy Kramer, Baranski conoció el argumento de la película, sugiriendo que los planes están más avanzados de lo que se pensaba. Baranski elogió la capacidad de Kramer para hacer realidad proyectos ambiciosos, como lo hizo con la exitosa secuela.

El legado de "Mamma Mia!" no solo reside en su capacidad para reunir a un elenco estelar, sino también en la alegría y el optimismo que ha brindado a millones de personas en todo el mundo. Como bien señala Baranski, "Es el tipo de película que hace feliz a la gente. La gente se siente atraída por la felicidad y la alegría, no por el pesimismo. 'Mamma Mia!' hizo felices a millones de personas en todo el mundo," y no cabe duda de que una tercera entrega continuará esta tradición de felicidad y celebración.