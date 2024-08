La mejor telenovela de Can Yaman más allá de 'Erkençi Kus'

La anticipación por el estreno de Sandokan es evidente, y la espera genera una creciente expectativa entre los seguidores. Desde que Can Yaman decidió pausar su actividad en redes sociales para concentrarse plenamente en esta ambiciosa producción, la información sobre el avance de las grabaciones ha sido limitada, casi secreta. Sin embargo, cualquier imagen, video o anécdota que se filtra es recibida con entusiasmo por sus fans.

Inicialmente, se rumoreaba que la tan esperada serie del actor turco se estrenaría a finales de este año. Sin embargo, otras fuentes indican que no será hasta el primer trimestre de 2025 cuando Sandokan finalmente se estrene, comenzando en Italia y luego distribuyéndose internacionalmente, siguiendo la trayectoria de otras producciones de Can Yaman. Lo único confirmado es que aún no hay una fecha oficial de estreno. Mientras tanto, el rodaje ha concluido en Calabria, y para hacer la espera más llevadera, te contamos dónde y cuándo podrás ver la serie más internacional de Can Yaman este verano.

Hablamos de Viola Come Il Mare, la serie italiana en la que Can Yaman ha conquistado al público global, especialmente tras su incorporación al catálogo de Netflix. La primera temporada ha sido un rotundo éxito en la plataforma, y ya se anticipa con entusiasmo la llegada de la segunda temporada. Además, la serie ha sido renovada para una tercera entrega, aunque el rodaje aún no ha comenzado. Con solo diez episodios de cincuenta minutos cada uno, la primera temporada ofrece una experiencia atrapante desde el primer minuto.

Viola come il mare.Mediaset

La trama sigue a Viola Vitale, quien, tras una exitosa carrera en el mundo de la moda en París, regresa a su ciudad natal, Palermo, en busca del padre que nunca conoció. Allí, Viola se une como reportera policial a un sitio web, colaborando con el inspector jefe de policía, Francesco Demir, un hombre brillante en su trabajo pero profundamente desconfiado de la humanidad.

Juntos, Viola y Francesco resuelven casos de homicidio: ella a través del periodismo, él mediante la aplicación de la ley. La primera temporada dejó a los espectadores ansiosos por más, con la relación entre Viola y Francesco en un momento crítico y muchos misterios aún sin resolver. Así, el público espera con ansias la continuación de esta intrigante historia.