Robert Pubill, nomenat nou director de Ràdio Lleida

Robert Pubill Sacases ha estat nomenat nou director de Ràdio Lleida i representant en aquesta demarcació de la Cadena SER, SER Catalunya, Els 40, Els 40 Classic, Dial. El País i el Diario As. Pubill (Lleida, 1970) va estudiar Relacions Laborals a la Universitat de Lleida i té una gran trajectòria professional. La seua primera destinació laboral va ser precisament a Ràdio Lleida, on va treballar entre 1988 i 1992. Més tard, entre 1995 i 2010 va ocupar diferents càrrecs a l’emissora Onda Rambla-Onda Cero a les Terres de Ponent. A més, des del 2012 ha estat delegat del Grup Godó i dels seus mitjans a la demarcació de Lleida fins al seu recent fitxatge per Prisa Media. Pubill substitueix al capdavant de Ràdio Lleida Núria Camps Piñol, que passa a ser la nova directora de SER Tarragona i Ràdio Reus. Camps està vinculada al món de la ràdio des de l’any 2001 i quatre anys després va passar a dirigir la SER Penedès-Garraf. Des del març del 2022 ocupava la direcció de Ràdio Lleida. Anteriorment, havia estat directora d’Ona Català a Tarragona i també va treballar al departament comercial de la Cadena Cope, encara que els seus inicis laborals van ser a la multinacional de perfumeria Givaudan a Ginebra.