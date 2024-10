Les dues primeres temporades de 'Bola de drac' tornaran al 3Cat el 26 de novembre

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La sèrie japonesa 'Bola de Drac' tornarà al 3Cat a partir del 26 de novembre, en què es recuperaran les dues primeres temporades de la ficció d’Akira Toriyama, 'Bola de Drac' i 'Bola de Drac Z'. La producció va arribar a Catalunya als anys 90 i hi torna més de 30 anys després de l'emissió del primer capítol per TV3. La saga ha esdevingut un referent de l''anime' en català per a diverses generacions i s'ha creat un fenomen al voltant de les aventures de Son Goku.