Telecinco, el canal amb més queixes per sexisme en els últims 30 anys

L’Observatori de la Imatge de les Dones (OIM), organisme dependent de l’Institut de les Dones, va presentar la setmana passada l’informe 30 años transformando miradas en el qual es recopilen les denúncies ciutadanes de contingut per sexisme. La televisió és el mitjà tradicional que més queixes acumula, concretament amb un 62,5%, davant la ràdio i la premsa escrita. L’estudi també indica que Telecinco és la cadena amb més queixes per sexisme, amb un total de 2.391 denúncies des del 1994, una xifra molt per sobre de la mitjana, ja que el segueix RTVE Play amb 434 queixes. En aquesta línia, la producció del reality Gran Hermano de Telecinco va frenar aquest dimarts comentaris masclistes de dos dels concursants, a qui es va amenaçar amb l’expulsió. El conductor, Jorge Javier Vázquez, va qualificar els comentaris com “inadmissibles”.