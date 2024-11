3Cat aposta per la 2a RFEF - JORDI ECHEVARRIA

3Cat ha tancat un acord amb la Federació Catalana de Futbol i per primera vegada els partits dels equips catalans de la Segona RFEF d’aquesta temporada, com el Lleida CF, es podran seguir en directe per la plataforma. Les altres formacions que es podran veure són la UE Cornellà, CE Sabadell i RCD Espanyol, entre d’altres.