El personatge d’Isidro, interpretat per Juan Gea, va arribar a la seua fi en l’episodi més recent de Sueños de llibertat. Aquest tancament ha estat un dels moments més emocionants de la sèrie, marcant un abans i un després en la trama. L’actor, agraït pel suport, no va dubtar a expressar la seua gratitud als fans que el van acompanyar al llarg d’aquests mesos. A les seues xarxes socials, Gea va compartir un missatge ple d’emoció: "Han estat moments increïbles". Aquestes paraules reflecteixen com d'afortunat que se sent per tot l’afecte rebut.

El comiat d’Isidro va ser un moment commovedor tant dins com fora de la pantalla. Alba Brunet, que va interpretar Fina, la filla d’Isidro, va donar vida a una escena de gran emoció, mostrant l’amor i la tristesa del seu personatge. Els fans van reaccionar amb molta emoció, inundant les xarxes socials amb missatges de suport cap a Juan Gea. Isidro ha deixat una profunda empremta en el públic, i aquesta connexió es va fer evident en els comentaris carregats de sentiment dels seguidors.

En la seua última aparició, Isidro mor en la solitud de la casa que Damián va comprar per a Fina i Marta. La fotografia de la seua esposa morta l’acompanya en els seus últims moments. En una escena carregada de pau, Isidro mira per última vegada la imatge de la seua estimada, tanca els ulls i mor tranquil, confiat que Fina estarà ben cuidada. L’escena, tan serena com emotiva, va deixar una sensació de tancament tant per al personatge com per als seguidors.

Juan Gea

Encara que Isidro ja no formarà part de la trama, el seu llegat perdura als cors dels seguidors. L’afecte rebut al llarg de la sèrie ha estat constant i el seu comiat només ha reafirmat l’amor que els fans senten per ell. Alba Brunet, en el seu compte d’Instagram, també es va acomiadar del seu company amb paraules plenes d’afecte. La partida d’Isidro deixa un buit en la sèrie, però el seu record perdurarà sempre.