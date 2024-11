Els actors de 'La Promesa' Ana Garcés i Enrique Fortún: Amics o alguna cosa més?

Els rumors sobre una possible relació entre Ana Garcés i Enrique Fortún han cobrat força. Els actors, coneguts per interpretar a Jana i Lope en l’exitosa sèrie La Promesa, semblen compartir una mica més que amistat.

Pistes que aviven el romanç|aventura

A l’octubre, ambdós van anar junts al South International Series Festival de Cadis com a representants de la sèrie. Van posar a la catifa roja, deixant entreveure la seua complicitat. Ana va agrair a Instagram la "nit tan bonica", mentre Enrique destacava "la caloreta gaditana".

No és la primera vegada que assisteixen junts esdeveniments. A l’abril, van estar en la presentació d’un nou model de Toyota, on Ana va comentar en una foto d’Enrique: El "meu Henry", acompanyat d’un cor roig.

Però el més revelador va ocórrer en les seues vacances. Encara que no van compartir imatges junts, les publicacions individuals deixen pistes clares. Enrique va gaudir del sol a les aigües de Corfú, mentre Ana mostrava la seua visita al Partenó. Ambdós van coincidir en imatges d’un capvespre similar, deixant en l’aire el dubte de si van estar junts a Grècia.

Interacció constant en xarxes

Les xarxes socials han estat testimoni de la seua proximitat. Ana no deixa publicació d’Enrique sense comentar, sempre amb frases afectuoses o emojis. Per la seua part, Enrique respon amb detalls que alimenten els rumors, com esmentar el gatet d’Ana o destacar el seu viatge a Grècia.

Al setembre, Enrique va pujar una sensual foto al llit, i Ana va respondre amb caretes enamorades. A partir d’allà, els emojis de cors han estat protagonistes en les seues interaccions públiques.

Una amistat especial dins de l’equip

El repartiment de La Promesa sembla haver format un grup unit que inclou a Sara Molina, Xavi Lock i Empara Piñero. Ana i Enrique solen compartir escapades junts, la qual cosa enforteix encara més els rumors. En canvi, Arturo Sancho, el gran amor de Jana en la ficció, es manté una mica distant en aquestes reunions.

Durant una entrevista, Enrique va destacar el bon ambient a l’equip, mentre Ana ressaltava les llargues jornades de rodatge. Tot i així, l’estrès no sembla ser un problema per a aquesta parella, que cada vegada deixa més pistes sobre la seua proximitat.

Ahir, Ana va compartir en les seues històries d’Instagram una foto d’Enrique en ple rodatge, acompanyada d’un cor rosa travessat per una fletxa. Casualitat o confirmació? Tot sembla indicar que aquesta història té més capítols per explicar.