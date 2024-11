Lleida es cola a l'històric programa de l'enfrontament entre David Broncano i Pablo Motos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tensió entre els programes televisius 'La Revuelta' a RTVE i 'El Hormiguero' ha esclatat després de les declaracions del presentador David Broncano. En l'emissió d'aquest dijous de 'La Revuelta', Broncano ha acusat obertament el programa d'Antena 3 i el seu presentador, Pablo Motos, d'exercir pressions sobre els convidats perquè no assisteixin primer al seu espai.

Segons ha explicat Broncano, el pilot Jorge Martín, recent campió del món de MotoGP, havia de ser entrevistat a 'La Revuelta', però a última hora ha cancel·lat la seva aparició. El presentador gallec ha afirmat que des de 'El Hormiguero' s'han assabentat que Martín anava al seu programa i han pressionat perquè no hi assistís, ja que tenien prevista una entrevista exclusiva amb ell la setmana vinent.

Broncano ha assegurat que no és el primer cop que passa i que ja han viscut situacions similars quan feien el programa a Movistar Plus. Davant d'això, l'equip de 'La Revuelta' ha decidit no buscar un substitut i, en senyal de protesta, han emès un documental sobre cérvols titulat "La berrea del ciervo".

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

Resposta d''El Hormiguero'

Per la seva part, des de 'El Hormiguero' han volgut donar la seva versió dels fets a través d'un tuit. Asseguren que tot ha estat un malentès i que tenien un acord d'exclusivitat amb Jorge Martín perquè no aparegués en cap altre programa abans que al seu. Atribueixen la responsabilitat a un dels representants del pilot.

Suport a les xarxes

Les declaracions de David Broncano s'han fet virals ràpidament a les xarxes socials, on diversos periodistes i professionals del món televisiu han explicat haver viscut situacions similars amb 'El Hormiguero'. Excol·laboradors del programa com Raquel Martos, Jandro i Flipy han mostrat el seu suport a 'La Revuelta'.

El presentador de TVE Xavi Martínez també ha explicat una experiència semblant amb el grup One Direction fa uns anys, mentre que la directora de càsting de Gestmusic, Noemí Galera, ha qualificat 'El Hormiguero' de "voltors" i "hienes". La polèmica ha generat una allau de reaccions a les xarxes, amb molts usuaris aplaudint la valentia de Broncano i el seu equip per denunciar públicament aquestes pràctiques.

Lleida, a l'històric programa

Lleida va aparèixer en aquest històric programa. I és que Pablo Ibarburu en va fer referència quan va fer broma assegurant que Santiago Abascal, el líder de Vox, estava tant fort per poder aguantar la separació física entre Espanya i Catalunya, “agafaria molt fort Espanya allà, a l’altre costat amb Lleida” fent força, el tio”. Minuts després David Broncano explicava la polèmica amb El Hormiguero i donava pas a una sèrie d’imatges d’animals per acabar el programa.