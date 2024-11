Els homes que envien fotos dels seus genitals, a 'Sense ficció'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sense ficció de TV3 estrenarà avui Hola, aquí tens el meu penis, un documental presentat per l’actriu i humorista Kim Lévezque-Lizotte que investiga per què els homes envien fotografies del seu membre viril a dones per les xarxes socials. Aquest reportatge pretén entendre per què ho fan i abordarà la importància de l’educació sexual perquè aquestes situacions no es donin. Lévezque-Lizotte revela que ella rep tota mena de fotografies de genitals masculins en diferents plataformes. Aquest treball també busca saber què simbolitzen aquestes imatges tan atrevides i si per als homes potser pot significar desig, poder, exhibicionisme, narcisisme, sexisme o por del rebuig. A més, comptarà amb el testimoni d’homes que envien aquesta classe de fotografies, de dones que les reben i d’especialistes que aportaran més informació.