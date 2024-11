El tret físic que sempre l’ha fet perdre papers a Sigourney Weaver

Sigourney Weaver és una de les grans figures del cine, coneguda per la seua capacitat per adaptar-se a personatges complexos i per la seua imponent presència en pantalla. El seu salt a la fama va arribar amb el seu paper com la tinenta Ellen Ripley en Alien, un rol que no només va redefinir el cine de ciència-ficció, sinó que la va convertir en un referent de dones fortes a la gran pantalla.

Al llarg de la seua trajectòria, Weaver ha demostrat una versatilitat impressionant, consolidant-se com una icona del cine d’acció i ciència-ficció. Aquesta dedicació li ha valgut tres nominacions a l’Oscar: com a Millor Actriu per Aliens: el retorn (1986), dirigida per James Cameron, i per Goril·les a la boira (1988). També va ser nominada com a Millor Actriu de Repartiment pel seu treball en Armes de dona, una comèdia dirigida per Mike Nichols aquell mateix any.

Encara que el seu talent és innegable, Weaver ha enfrontat barreres a Hollywood a causa de la seua alçaria d’1,82 metres. Aquest aspecte físic, que supera l’estatura mitjana de molts actors masculins, va limitar les seues oportunitats en alguns projectes. En una entrevista, va explicar com aquestes dificultats van influir en la seua carrera:

“He perdut molts papers a causa de la meua alçada. Amb talons, arribo a mesurar 1,90 metres. Els productors, que solen ser baixets, no em consideraven per a certs rols. Fins i tot vaig arribar a oferir-me a pintar-me les sabates als meus peus descalços per semblar més baixa”.

Aquestes paraules reflecteixen els reptes que va enfrontar en una indústria que moltes vegades prioritza estàndards físics abans que el talent. Malgrat això, Weaver mai no va permetre que aquestes barreres la definissin.

Sigourney Weaver

Amb títols icònics com Los cazafantasmas (1984), La tempesta de gel (1997) i Avatar (2009), Weaver ha demostrat que el seu talent i carisma superen qualsevol prejudici. La seua col·laboració amb James Cameron en Avatar i en la seqüela d’Alien reafirma el seu lloc com una figura clau en el cine.

El seu llegat va més enllà dels premis o les taquilles. Sigourney Weaver és un exemple de determinació i autenticitat, inspirant moltes dones en una indústria que encara lluita contra estereotips.