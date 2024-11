Ana Obregón desganada amb el sexe: "Com es feia? No recordo des de..."

Les nostres famoses caminen desganades amb el tema del sexe, i no es tallen en televisió. Primer van ser les afirmacions de Terelu Campos sobre el temps que no fa que no practicava sexe. A Y ara Sonsoles van muntar tot un debat sobre el tema.

Terelu Campos ha revolucionat les xarxes i els platós amb una confessió sobre la seua vida personal. Va revelar que fa nou anys que no manté relacions sexuals amb un home. Als seus 59 anys, va assegurar que no sent la necessitat de reprendre aquesta part de la seua vida i va explicar: "Soc molt vergonyosa, i a més ell pensaria, pobreta el que li va passar". Amb aquestes paraules, va deixar clar que prefereix no sortir de la seua zona de confort ni enfrontar-se a possibles sentiments de llàstima.

El programa, conduït per Sonsoles Ónega, es va convertir en un espai per debatre sobre la relació de les dones amb la seua intimitat. Terelu no va ser l’única en expressar la seua postura. Ana Obregón també va compartir la seua perspectiva sobre el tema, deixant en clar que la seua vida actual està enfocada en altres aspectes.

Ana García Obregón i Sonsoles Onega.Atresmedia

L’actriu, que recentment es va convertir en àvia, va afirmar amb humor: "Com es feia? No recordo des de...". Als seus 68 anys, Ana va confessar que l’amor romàntic i les relacions sexuals no formen part de les seues prioritats. Actualment, dedica el seu temps a cura de la seua neta Anita i als seus projectes professionals.

Les declaracions de Terelu i Ana no només van cridar l’atenció dels seus companys en el programa, sinó que també van obrir un debat més ampli. Per a moltes dones, les paraules d’ambdues figures públiques reflecteixen una realitat sovint invisibilitzada: la possibilitat de viure una vida plena sense centrar-se en la intimitat física o l’amor romàntic.

Terelu CamposTwitter

Amb naturalitat i sinceritat, tant Ana Obregón com Terelu Campos van demostrar que cada etapa de la vida té les seues pròpies prioritats. Aquest tipus de converses ajuden a normalitzar eleccions personals que, en altres temps, haurien estat motiu de crítiques o silencis.

En definitiva, ambdues celebritats han mostrat que ser fidels a si mateixes és la clau per enfrontar qualsevol tema, fins i tot els més íntims.