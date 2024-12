'Joc de cartes' torna a Tarragona a la recerca del millor plat tradicional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Joc de cartes de TV3 visita avui Tarragona per buscar el millor plat tradicional de la zona. El presentador Marc Ribas visitarà quatre restaurants que destaquen per la seua autèntica cuina catalana. A Tarragona, Ribas coneixerà Jorge Piera, propietari d’El Trull, un establiment de menjar tradicional i especialitzat en brasa. Després, seguirà a Altafulla, on Joan Tomás donarà a conèixer La Xeriueta, amb menjar vinculat al territori i als sabors locals. La tercera participant, Laura Bellino, captivarà els altres amb la seua cuina mediterrània i la seua especialitat amb els arrossos a Sargantana, situat a Roda de Berà. L’últim concursant, David Vélez, sorprendrà tothom amb unes tapes modernes i uns vins excel·lents a Canteo Gastrobar, també de Tarragona. Els quatre competiran per tenir la millor puntuació i guanyar el gran premi del concurs.