Demet Özdemir fa un pas més en la seua carrera amb Eşref Rüya, un ambiciós projecte que veurà la llum a Kanal D. L’actriu turca compartirà protagonisme amb Çağatay Ulusoy, un dels noms més destacats de la televisió. Aquest duo d’estrelles ja desperta gran expectació entre els fans de les produccions turques, que esperen ansiosos descobrir la química que portaran a la pantalla.

La sèrie compta amb el suport de Tims&B i la direcció d’un dels responsables d’El Turco, l’última sèrie de Can Yaman. Aquest enfocament garanteix una narrativa intensa i un estil visual impecable, segell distintiu de les produccions que han triomfat a nivell global. Encara que els detalls de la trama encara són un secret, Eşref Rüya combinarà drama, romanç i girs inesperats, assegurant una experiència captivadora per a l’audiència.

El rodatge començarà a finals de gener, després de les festes nadalenques. Çağatay Ulusoy interpretarà Eşref, un home poderós atrapat en un amor que desconeix. Per la seua part, Demet Özdemir donarà vida a Nisan, una jove música que desafiarà les prioritats d’Eşref i posarà el seu món potes enlaire. Aquesta trobada de personalitats oposades promet moments plens de tensió, emoció i romanç.

Els seguidors d’Özdemir i Ulusoy esperen ansiosos aquesta producció que, des de ja, es perfila com una de les més esperades del proper any. Amb la seua combinació d’un equip creatiu de renom, un elenc excepcional i una història que promet sorprendre, Eşref Rüya es prepara per convertir-se en un dels grans èxits de 2025.