La nova temporada de 'Crims' arribarà el 27 de gener

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exitós true crime Crims estrenarà la cinquena temporada el 27 de gener del 2025 a TV3 i a la plataforma 3Cat. Torna dos anys després de la seua última emissió amb diverses entregues presentades pel lleidatà Carles Porta. La cadena no ha revelat més detalls sobre els casos que s’abordaran en aquesta entrega, però sí que han deixat clar que Porta posarà “més llum a la foscor”. Des del seu llançament a TV3, el programa ha explicat crims que van impactar Catalunya com el d’Helena Jubany, el de Machala o el doble homicidi a Susqueda i en l’última temporada els sis capítols que van emetre van fer una mitjana d’un 24,2 per cent de quota de pantalla entre els canals autonòmics i va reunir en algun dels capítols més d’un milió d’espectadors. L’espera ha acabat per als seus seguidors i aquest gener podran veure els nous capítols.