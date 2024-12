Nit de Cap d'Any amb unes campanades originals per començar l'any 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les cadenes televisives es preparen per acomiadar el 2024 i donar l’inici d’aquest any nou amb campanades plenes de celebració i il·lusió. En el cas de Lleida TV, Mariví Chacón, Judit Montoy i Josep Cambray estaran al capdavant de Brindant pel 2025, un programa especial des de l’edifici del Sindicat a Sant Guim de Freixenet. D’altra banda, la creadora de contingut Laura Escanes i el cantant Miki Núñez tornaran a presentar les campanades de TV3 des de l’avinguda Maria Cristina de Barcelona. La cadena catalana emetrà abans dos especials d’APM? i de Polònia. Quant a RTVE, La 1 acomiadarà l’any d’una forma molt original de la mà de David Broncano i Lalachús, que s’encarregaran de dir adeu al 2024 des del balcó de la Puerta del Sol de Madrid. Abans, els espectadors podran disfrutar de l’humor de José Mota amb Operación IA IA OH i de Feliz 2025, un programa en el qual Eva Soriano i Oriol Nolis acompanyaran el públic abans i després de les campanades. Com cada any a la nit de Cap d’Any, el tradicional Cachitos torna a La 2 amb Love the 90s.Antena 3 confiarà en Cristina Pedroche i Alberto Chicote; La Sexta en Cristina Pardo i Iñaki López per donar la benvinguda al 2025, i les cadenes de Mediaset ho faran amb Blanca Romero i Ion Aramendi.