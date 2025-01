Commoció a Hollywood per la mort sobtada d'un jove actor de "The Walking Dead"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El món audiovisual estatunidenc està de dol després de la sobtada mort de l'actor Keller Fornes, que va ser trobat sense vida el passat 19 de desembre a Eastland, Texas, segons ha confirmat la seva representant, Lina McAlister. La família de l'intèrpret, de tan sols 32 anys, va decidir mantenir la notícia en privat fins ara.

Fornes era conegut per la seva participació en destacades produccions tant de cinema com de televisió. Nascut a Lubbock, Texas, l'abril de 1992, va deixar empremta al món de l'entreteniment amb papers a pel·lícules com "Country Rescue" i "Found", a més de participar en títols recents com "Origin" (2023) i "Secrets ocults" (2021).

Una carrera televisiva prometedora

A la petita pantalla, Keller Fornes va destacar especialment pel seu paper com a Tower Trooper a l'aclamada sèrie de zombis "The Walking Dead", on va compartir repartiment amb estrelles com Andrew Lincoln i Norman Reedus. També va tenir un paper rellevant a la minisèrie "Genius", centrada en la vida d'icones com Albert Einstein i Pablo Picasso.

Malgrat la seva curta però intensa trajectòria, Fornes havia aconseguit fer-se un nom al competitiu món de Hollywood. El seu talent interpretatiu i la seva versatilitat el van convertir en un rostre habitual tant en drames com en thrillers i fins i tot en produccions de terror.

Un passat superat i un futur truncat

Encara que les causes de la seva mort no han estat aclarides, se sap que Keller Fornes havia superat un període complicat a la seva vida. El 2019, l'actor va ingressar en un programa de rehabilitació per alcoholisme, un procés que va culminar amb èxit i del qual es va mostrar orgullós, celebrant cinc anys de sobrietat.

Great American Media, productora darrere de diversos dels seus projectes, ha emès un comunicat expressant el seu pesar: "Estem profundament tristos. Era una persona especial i un actor, guionista i director amb molt talent. La seva energia i entusiasme elevaven tot el que feia i als qui l'envoltaven. Les nostres pregàries estan amb la seva família i éssers estimats".

Un buit difícil d'omplir

La prematura mort de Keller Fornes deixa un gran buit tant a la indústria com entre els seus seguidors, que recordaran el seu carisma i talent a la pantalla. El seu llegat perdurarà en les produccions que va protagonitzar i en l'impacte que va tenir en aquells que van treballar al seu costat.

Nombroses figures del món de l'espectacle han expressat la seva commoció i tristesa a les xarxes socials. Companys de professió, directors i productors han coincidit a destacar la qualitat humana de Fornes, així com el seu compromís i dedicació en cada projecte que va emprendre.