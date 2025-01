'Cachitos de hierro y cromo' torna a La 2 amb la 13a temporada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Cachitos de hierro y cromo torna avui a les 23.00 h a La 2 amb la 13a temporada per continuar repassant les diferents èpoques de la història de la música i de la televisió amb més entregues plenes d’entreteniment i diversió destacant, com sempre, una de les seues principals senyes d’identitat: els irònics rètols i els grafismes carregats d’humor. En aquesta ocasió, el periodista Ángel Carmona seguirà presentant l’espai després de rellevar fa un any Virginia Díaz, que va estar al capdavant del programa les onze temporades anteriors. RTVE aprofitarà l’impuls en audiència que va obtenir amb el seu especial de Cachitos del passat 31 de desembre, ja que va aconseguir un 14,8% de share, la millor xifra del programa. Abans, a les 22.00 h, el públic també podrà seguir l’estrena de la 5a temporada d’El condensador de fluzo amb Maya Pixelskaya.