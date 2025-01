Fi de la temporada d''El foraster' amb els moments més divertits

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 emet aquesta nit Les sorpreses del foraster, un resum especial que mostra com el programa ha viatjat per tot Catalunya buscant grans històries i sorpreses. El presentador Quim Masferrer sempre se sorprèn quan coneix un poble nou i ha descobert que són els veïns que fan possible que en les petites coses de la vida s’amaguin les sorpreses més grans.

D’aquesta manera, durant l’emissió, repassaran els millors moments d’aquesta temporada com quan Masferrer es va quedar bocabadat a Sant Pol de Mar al conèixer l’estat físic i els exercicis que feia Joan als seus 93 anys, la història de Sofia i el seu avi Salvador o els murris Josep i Goberna a Sant Guim de Freixenet. A continuació, a les 23.05 hores, reemetran el capítol en el qual Masferrer visita la Granadella, un municipi referent en l’elaboració de l’oli d’oliva.