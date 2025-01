Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 2 retransmetrà per primera vegada la gala dels Premis Feroz 2025 a partir de les 22.00 h, que se celebra al Pazo da Cultura de Pontevedra. Durant la gala, presentada per La Dani, s’entregaran 21 guardons a pel·lícules o sèries que són nominades com Querer, Casa en flames, El 47, Los destellos, Salve Maria, Polvo serán o Volveréis.