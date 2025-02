Un cas de ciberdelicte en primera persona, a 'Sense Ficció'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 emet aquesta nit (22.05) Diari de la meva sextorsió, que va ser guardonat als Premis Gaudí el 2025 amb la distinció a la millor pel·lícula documental. Es tracta d’un treball periodístic que relata el xantatge que va patir la directora de cine Patricia Franquesa, a qui van robar l’ordinador mentre anava de viatge per negocis a Madrid. Després de presentar denúncia policial, va rebre un missatge inesperat d’un amic, a qui li van arribar unes imatges molt personals de qui sembla ser Franquesa. El hacker anònim que està enviant fotos compromeses de la directora a amics i gent del seu entorn més pròxim li va fer arribar una amenaça: havia de pagar 2.400 dòlars si no volia que aquesta difusió massiva continués. És en aquell moment quan Patricia Franquesa s’adona que està sent víctima de sextorsió, o el que és el mateix, el denominat xantatge digital.