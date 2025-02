Noah, una història de lluita i superació al 'Sense ficció'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sense ficció de TV3 emet aquesta nit (22.05) el documental Noah, la vida i el viatge d’una jove valenciana marcada per la lluita constant després de patir operacions, malalties, ingressos hospitalaris i dolor crònic a causa de la fragilitat de la seua salut. El programa no és només una història de lluita contra les malalties, és el relat inspirador d’una jove que ha convertit aquesta baralla en un missatge esperançador que no hi ha res impossible i que la rendició és l’última opció. Diagnosticada amb set malalties minoritàries i incurables amb un any de vida es va veure obligada a afrontar problemes de cor, fetge, pell i oïda. Tot això no va aconseguir aturar les seues ganes de viure i no van definir la seua personalitat. Amb la seua activitat en xarxes socials, la Noah dona a conèixer la seua història i visibilitza la lluita contra les malalties rares.