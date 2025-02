Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El grup Amaral, format per Eva Amaral i Juan Aguirre, visita aquesta tarda Atención obras de La 2 per presentar Dolce vita, el seu nou àlbum. Després de 27 anys de carrera artística, aquest duo musical publica aquest disc amb temes com Rompehielos, Los demonios del fuego o Libre, sobre un paradís on viure en llibertat o començar de zero.