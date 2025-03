Un lleidatà, reporter de DAZN per a la temporada de la Fórmula 1

Publicat per MARTÍN SLAFER Creat: Actualitzat:

Tomás Slafer Savin, periodista nascut a Buenos Aires que ha viscut des dels sis anys a Torrefarrera, serà el nou reporter per a tota la temporada de la Fórmula 1, la màxima competició d’automobilisme, amb DAZN, plataforma de pagament amb contingut principalment esportiu. D’aquesta manera es convertirà en el primer lleidatà, en televisió estatal, que cobrirà in situ els 24 grans premis del calendari, començant el tercer cap de setmana de març a Austràlia. El periodista, de 28 anys, en declaracions a SEGRE, va explicar que “recordo quan estava a l’institut Ronda que un dia em vaig dir a mi mateix que no sabia com ho faria o quan, però que algun dia arribaria al pàdoc de la Fórmula 1 i viatjaria per tots els circuits. I 13 anys més tard, puc dir que aquesta temporada compliré el meu somni”.