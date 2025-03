Aitor Albizua podria presentar el nou programa de La 1 amb Belén Esteban i María Patiño

Publicat per efe Creat: Actualitzat:

RTVE està ultimant el fitxatge d’Aitor Albizua, el presentador de 'Cifras y letras’, per conduir el programa que s’està preparant a l’ens púbic des de fa temps per a les tardes de La 1, i en el qual hi haurà també María Patiño i Belén Esteban.

Així ho han confirmat a EFE fonts de la corporació, després de la informació avançada per 'eltelevisero', que assenyala que s’estan tancant tots els detalls de la negociació, que es desenvolupa amb l’arribada del nou president de RTVE, José Pablo López.

López ja ha dit en diversos ocasions durant les seues intervencions parlamentàries que s’estava buscant un nou model de programa per a les tardes de La 1 que pogués competir amb els espais d'Ana Rosa Quintana i Sonsoles Ónega.

En la corporació s’han estudiat diverses propostes, com la inicial que fos Marc Giró qui conduís aquest programa diari en les tardes, però aquest la va declinar ja que vol continuar a RAC1.