Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La 1 ultima un canvi important en les seues tardes que la direcció de RTVE prepara per treure millor rendiment de les audiències. Arribarà La familia de la tele, un magazín que presentaran María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb Belén Esteban com a col·laboradora, i per tal de ser un format d’entreteniment que acompanyi l’espectador.