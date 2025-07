La TDT espanyola fa el salt a l’ultra alta definició aquest dijous

Publicat per agencies Creat: Actualitzat:

El Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre (TDT) entra en vigor aquest dijous 27 de març, marcant una fita tecnològica per a les emissions televisives a Espanya. La nova normativa estableix el marc legal i tècnic necessari per implementar les emissions en ultra alta definició (UHD) a tot el territori nacional, mantenint l’oferta actual de canals i preveient la licitació d’un de nou d’àmbit estatal.

Aquesta actualització situa Espanya en el camí tecnològic que ja han emprès la majoria d’Estats membres de la Unió Europea, on les emissions amb tecnologia de transmissió DVB-T2 són ja una realitat. Després de completar el febrer de 2024 l’apagada de les emissions en definició estàndard (SD), amb totes les emissions ja en alta definició (HD), el Govern considera que és el moment adequat per "continuar avançant en la incorporació dels nous estàndards d’innovació tecnològica" en el servei televisiu.

Segons fonts de l’Executiu, l’objectiu principal és "disposar d’un servei modern i actualitzat tecnològicament" que millori l’eficiència en l’ús de l’espectre radioelèctric i ofereixi als ciutadans un servei de més qualitat, tenint en compte "la rellevància social i informativa que actualment continua caracteritzant al servei de televisió digital terrestre a Espanya", que continua sent la principal via d’accés dels espanyols als serveis audiovisuals.

Estructura i distribució dels múltiples digitals

El nou Pla estableix que el servei de TDT es prestarà a la banda de freqüències de 470 a 694 MHz (canals radioelèctrics 21 a 48), mantenint les mateixes xarxes de televisió digital terrestre (múltiples digitals) i les desconnexions territorials que hi havia en l’anterior Pla tècnic aprovat el 2019.

Per al servei de TDT de cobertura estatal, s’utilitzarà la capacitat de set múltiples digitals (RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 i MPE5). Radio Televisión Española (RTVE) explotarà íntegrament el múltiple RGE1 i la meitat de la capacitat del RGE2, fent-se càrrec també de la gestió tècnica d’aquest últim. Els actuals titulars de llicències de TDT d’àmbit nacional utilitzaran la meitat restant del RGE2 i la capacitat dels múltiples MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 i MPE5.

En l’àmbit autonòmic, el Pla reserva a cada comunitat el múltiple digital MAUT per al seu respectiu territori. Amb la tecnologia actual DVB-T, cada múltiple digital té capacitat per integrar quatre canals en alta definició (HD), mentre que amb la nova tecnologia DVB-T2 podrà acollir quatre canals en ultra alta definició (UHD).

La capacitat restant de transmissió podrà utilitzar-se per oferir "serveis connexos o interactius" com guies electròniques de programació, teletext, serveis d’accessibilitat per a persones amb discapacitats, transmissió de dades i aplicacions o actualitzacions de software, entre altres. Aquests serveis addicionals no en podran ocupar més del 20% de la capacitat total de transmissió del múltiple digital.

Implementació en dos fases i nova oferta de canals

La reestructuració tècnica plantejada pel nou Pla alliberarà part de la capacitat d’un dels múltiples digitals, la qual cosa permetrà la incorporació d’un nou canal d’àmbit estatal la llicència del qual sortirà a concurs pròximament, ampliant així l’oferta televisiva actual.

El procés d’implementació es durà a terme en dos fases ben diferenciades. La primera té per objectiu afavorir la implantació de la nova tecnologia i permetre que els ciutadans comencin a rebre regularment canals de TDT d’àmbit estatal amb qualitat UHD. Durant aquesta fase inicial, els canals UHD emetran continguts simultanis a què ja s’ofereixen en altres canals, per la qual cosa els espectadors no perdran l’accés a cap canal o contingut. Paral·lelament, es treballarà en l’adaptació del parc de receptors de televisió per a la recepció de la tecnologia DVB-T2 i emissions en qualitat UHD.

En aquesta primera etapa, RTVE integrarà al múltiple RGE1 els seus canals en HD i utilitzarà la meitat del RGE2 per a emissions simultànies dels seus continguts en resolució UHD. Per la seua part, les cadenes privades Net TV, VEIG TV, Atresmedia, Mediaset España, Trece TV, Radio Blanca (Grupo Kiss Media), Real Madrid Club de Fútbol i Central Broadcaster Media (Té) utilitzaran els múltiples RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 i MPE5. La quarta part sobrant de la capacitat del múltiple MPE5 serà la que s’adjudiqui mitjançant concurs per a un nou canal d’àmbit estatal en resolució HD.

Transició completa l’ultra alta definició

Una vegada completada la primera fase, els prestadors de serveis audiovisuals que comparteixin un mateix múltiple digital podran acordar conjuntament l’evolució simultània de les seues emissions a la tecnologia DVB-T2 i ultra alta definició. El Pla especifica que "aquesta evolució tecnològica haurà de ser acordada per la totalitat dels prestadors del servei" que comparteixin múltiple.

La segona fase s’iniciarà quan el parc de receptors de televisió estigui prou adaptat, establint-se dos condicions mínimes: que almenys el 95% dels televisors i aparells receptors siguin compatibles amb la tecnologia DVB-T2 i que almenys el 90% puguin rebre emissions en UHD. Aquesta fase suposarà la implantació global de la tecnologia DVB-T2 i la qualitat UHD en tots els serveis de TDT, tant d’àmbit estatal com autonòmic i local.

El Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública serà l’encarregat d’establir, mitjançant ordre ministerial, la data i les actuacions específiques per a l’execució d’aquesta segona fase, així com els terminis i les actuacions tècniques i de coordinació necessàries per a l’evolució de la TDT a emissions en ultra alta definició "amb la menor afectació possible als prestadors del servei i als usuaris".

Requisits per als nous aparells receptors

El Pla també detalla les característiques que hauran de complir els aparells receptors de televisió i els seus comandaments a distància. Aquests hauran de comptar amb "interfícies obertes, compatibles i que permetin la interoperabilitat", facilitar l’accés "de forma senzilla i directa" als continguts, i incloure funcionalitats que permetin als usuaris "canviar de manera senzilla la configuració i els ajustaments per defecte".

Així mateix, s’estableix l’obligació per als fabricants d’indicar i informar l’usuari "clarament i detalladament" sobre les capacitats específiques de cada aparell, especialment referent a la seua compatibilitat amb les noves tecnologies d’emissió.

Què significa la tecnologia DVB-T2 per a l’espectador espanyol?

La tecnologia DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation) representa un avenç significatiu respecte a l’estàndard actual DVB-T utilitzat a Espanya. Aquest nou sistema de transmissió permet un aprofitament més eficient de l’espectre radioelèctric, oferint fins un 50% més de capacitat amb la mateixa infraestructura. Per a l’espectador, això es tradueix en una qualitat d’imatge notablement superior, amb resolucions que poden assolir els 3.840 x 2.160 píxels (4K UHD), quatre vegades més que l’alta definició convencional.

A més, la nova tecnologia facilita millores en la qualitat del so, amb possibilitat d’incorporar sistemes d’àudio immersiu, i obre la porta a serveis interactius més avançats. Tanmateix, per a disfrutar d’aquests avantatges, els usuaris hauran de comptar amb televisors compatibles amb l’estàndard DVB-T2 i capacitat per reproduir continguts en UHD, la qual cosa podria suposar la renovació d’equips per a moltes cases.

Quan hauré de canviar el meu televisor per adaptar-me a la nova TDT ?

La transició està dissenyada per ser gradual, permetent que els usuaris continuïn rebent els continguts actuals mentre s’implementa la nova tecnologia. Els televisors fabricats i venuts a Espanya des de 2016 ja són compatibles amb DVB-T2, encara que no tots tenen capacitat per reproduir continguts en UHD. Aquells usuaris amb equips més antics hauran de valorar l’adquisició de descodificadors externs o la renovació dels seus televisors quan s’aproximi la segona fase del pla, però no serà necessari fer-ho immediatament.

Quins beneficis aporta l’ultra alta definició a l’experiència televisiva?

L’ultra alta definició no només augmenta la resolució de la imatge, sinó que permet implementar altres millores com més taxes de refresc (fins 120 Hz), més rang dinàmic (HDR) que ofereix contrastos més profunds i colors més vius, i espais de color ampliats. Aquests avenços resulten especialment notables en pantalles de gran format i en continguts on el detall visual és important, com esdeveniments esportius, documentals de naturalesa o pel·lícules amb efectes especials sofisticats.