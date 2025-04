Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El escarabajo verde de La 2 posa avui (19.30) el focus en la que es considera l’epidèmia no infecciosa més important del segle XXI, l’al·lèrgia al pol·len. El poder de lo diminuto consulta els principals experts sobre les causes, com prevenir-la i si es pot frenar. A més, s’està investigant la seua relació amb la contaminació i el canvi climàtic.