TELEVISIÓ
Sant Jordi, eix de la programació de Lleida TV des de la rambla Ferran
Lleida Televisió oferirà part de la seua programació des de la rambla Ferran, epicentre de la celebració de la diada de Sant Jordi a Lleida. Des d’allà la cadena emetrà el Notícies Lleida, tant l’edició del migdia (14.00 hores) com la de la tarda (20.30 hores), i Mariví Chacón presentarà Cafeïna (15.30) i el Connecta Lleida Pirineus (17.00), juntament amb Judit Montoy. També des de Ferran, Santi Roig presentarà A Diari (21.30) en un plató instal·lat per a l’ocasió. Per la seua banda, TV3 traslladarà la seua programació amb un plató a la plaça Catalunya per ser a prop de l’actualitat del dia. Al seu canal infantil, SX3, es podrà veure (10.43) La llegenda de Sant Jordi on el Rovelló, el personatge creat per Josep Vallverdú, és el protagonista. D’altra banda, La 2 emetrà en el seu programa Culturas 2 (11.50) una entrevista a l’escriptor Javier Cercas.