MAGAZÍN
‘La familia de la tele’ arriba, finalment, avui a La 1 d’RTVE
RTVE estrena avui (15.50) La familia de la tele, el nou magazín després dels recents canvis a la graella de La 1, que busca revitalitzar les tardes de la televisió pública espanyola. El programa inicialment havia de debutar el passat 22 d’abril, però va ser posposat pels especials per la mort del papa Francesc. Conduït per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, l’espai combinarà entreteniment, actualitat i humor, amb la participació habitual de Belén Esteban. L’estrena de l’espai comptarà amb una desfilada en directe des de Prado del Rey, a Madrid, amb carrosses i la presència de col·laboradors com Lydia Lozano, Kiko Matamoros i Chelo García Cortés. El programa s’emetrà en directe de dilluns a divendres, a les 15.50 i a les 18.40 h. Amb aquest format, RTVE aposta per una proposta pensada per entretenir i acompanyar tots els públics.