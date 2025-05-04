REPORTATGES
‘30 minuts’ posa avui el focus en l’insomni i els psicofàrmacs
Dormir és un pilar fonamental de la salut, però fa anys que la humanitat perd minuts de son. A Catalunya el problema és molt greu i hi ha més d’un milió de persones que tenen prescrit un psicofàrmac per dormir. L’insomni i els mètodes per agafar el son centren avui El mal son, el reportatge de 30 minuts, a les 22.05 a TV3. En aquesta producció de 3Cat també s’expliquen els trastorns del son com l’apnea, la narcolèpsia i el trastorn de conducta de la fase REM, que demostra l’estret vincle entre un mal descans i el deteriorament cognitiu. Per un altre costat, el programa 60 minuts del Canal 33 ofereix avui a les 23.06 La desnazificació: missió impossible. L’operació de depuració posada en marxa no va ser total. L’oblit es va imposar a la justícia i tres quarts de segle després Alemanya continua descobrint els seus criminals.