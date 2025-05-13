REPORTATGES
Les adopcions centren els dos documentals de ‘Nits sense ficció’
Les adopcions són l’eix dels dos documentals de Nits sense ficció, que emet TV3 avui a les 22.05. Larissa, Stefany i Vitoria són tres germans brasilers adoptats a Catalunya fa 20 anys. Ara han aconseguit trobar la seua mare biològica, de qui van ser separades amb 8, 5 i 2 anys, respectivament. Des de petites han buscat el retrobament però quan arriba l’hora han d’enfrontar-se als dubtes. Mãe vol dir mare acompanya mare i filles al llarg d’aquest procés. El segon documental, a partir de les 23.05, és Amys Vilje. El retorn d’una noia, retrat d’una jove que emprèn una croada contra les autoritats daneses i etíops per anul·lar la seua adopció, a més d’intentar recuperar la seua identitat i les seues relacions. L’Amy va viure amb els seus pares adoptius durant un any i mig, però després la van fer fora i la van portar amb una família d’acollida.