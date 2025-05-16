MÚSICA
Especial sobre Melody a La 1 previ al seu debut a Eurovisió
La 1 estrena avui a les 21.55 l’especial Melodiva, que ha seguit els passos de Melody previs al Festival d’Eurovisió, que se celebra demà a partir de les 21.00 a Basilea. Un compte enrere que comença amb la seua victòria al Benidorm Fest l’1 de febrer i que acaba en el moment en què la cantant puja a l’avió rumb a Suïssa, on s’enfrontarà als representants d’uns altres 25 països, entre els quals Israel. Gairebé 80 exparticipants eurovisius, com Blanca Paloma, ja han demanat a la Unió Europea de Radiodifusió (UER) que exclogui la televisió pública israeliana KAN del certamen. Després de l’especial sobre Melody, el programa Viaje al centro de la tele de La 1 s’afegirà a la festa d’Eurovisió amb les actuacions històriques de grans estrelles del firmament eurovisiu com Abba, Céline Dion, Massiel, Karina, Raphael i Julio Iglesias.